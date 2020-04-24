В муниципалитетах Тверской области с начала года установлено 1400 новых контейнеров для сбора ТКО

С начала 2020 года в районы Тверской области направлено более 1400 контейнеров разного объема для сбора твердых коммунальных отходов. Они установлены в Вышневолоцком городском округе, Бежецком, Старицком, Максатихинском, Селижаровском, Торжокскомрайонах и других муниципалитетах.

За прошлый год региональным оператором ООО «ТСАХ»было приобретено около 9,5 тыс. контейнеров для размещения в городах и сельских населенных пунктах.

На данный момент полностью обновлены контейнеры в Твери. Продолжается работа по замене контейнеров на территории муниципалитетов.

В Твери и Калининском районе – поселкахЭммаусс, Квакшино, Чуприяновка, Васильевский Мох, Михайловское, Заволжский – вводится дуальная система сбора отходов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, ее внедрение позволит снизить объем отходов, подлежащих захоронению, будет способствовать развитию предприятий по переработке полезных фракций и в целом улучшению экологической обстановки на территории региона.

Дуальная система предполагает наличие контейнеров двух цветов: синего для вторсырья и зеленого для смешанных отходов. Весь сухой мусор из синих контейнеров идет на сортировку. Зеленый контейнер предназначен для так называемого мокрого мусора, который требует тщательной очистки, сортировки, и в дальнейшем часть его также поступает на перерабатывающие заводы.

В регионе ведется постоянный мониторинг состояния контейнерных площадок. Вывоз осуществляется по графику. Крупногабаритные отходы (КГО) с контейнерных площадок вывозятся 1 раз в неделю. По заявкам управляющих компаний эта периодичность корректируется.

Если возникает необходимость увеличить количество существующих площадок или перенести их, жителям региона надо обращаться в местные администрации. Региональный оператор на основании предоставленного ему реестра выделит необходимое количество контейнеров.

В частном секторе Твери осуществляется пакетированный сбор мусора – машина приходит в определенное время. При образовании навалов КГО председатели уличных комитетов могут подать заявку в ТСАХ на определённый день и крупногабаритные отходы будут вывезены.

Ответственность за состояние и содержание контейнерной площадки, близлежащей территории несет либо управляющая компания, либо орган местного самоуправления (если данный объект муниципальный).

Также в регионе проводится большая информационно-просветительская работа с населением по вопросам сбора мусора и внедрения дуальной системы.

По вопросам, связанным с обращением с ТКО, жители Тверской области могут обращаться по телефону «горячей» линии 8-800-250-99-48, которая создана региональным оператором, а также по телефонам 8 (4822) 78-20-88 и 8 (4822)78-71-03. Принимаются сообщения в группах ТСАХ в соцсетях и на сайте «Тверьспецавтохозяйство» в разделе https://tcax.ru/problem.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в Тверской области с 1 января 2019 года.В январе 2020 года Игорь Руденя заявил о снижении в Тверской области платы за вывоз твердых коммунальных отходов на 3,7 %, сейчас она составляет 87 рублей 89 копеек с человека в месяц.

С начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе Губернатора от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области