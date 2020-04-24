В Тверской области продлена работа системообразующих предприятий и других организаций с условием строгого соблюдения санитарных норм

В Тверской области продолжат работу значимые для экономики предприятия при строгом соблюдении на производствах санитарных норм. Их деятельность продлена на период нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным до 11 мая включительно для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вопрос обсудили участники заседания Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно понимать, что в этот непростой период экономика также должна работать. Это занятость людей, рабочие места. При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности – обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия», – подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании к ранее установленным видам экономической деятельности добавлен новый, касающихся организаций, занимающихся управлением эксплуатацией недвижимым имуществом, а также технической инвентаризацией недвижимого имущества.

Ранее в Тверской области был утвержден перечень видов экономической деятельности и системообразующих предприятий, которые могут функционировать в нерабочие дни с соблюдением санитарного режима.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в реестре предпринимателей Тверской области состоит 47800 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 39172 получили допуск к работе в этот период. То есть 82% предпринимателей имеют возможность получать доход.

Всего в документ включено более 60 видов экономической деятельности. В том числе – обеспечение электроэнергией, водоснабжение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка, социальное обеспечение.

С 25 апреля в регионе также разрешена работа салонов красоты и организаций, оказывающих косметические услуги, при обязательном соблюдении санитарных норм. Начали деятельность филиалы МФЦ. Возобновлена работа ряда магазинов, нотариусов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник. Расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных в продажу в розницу.

В список системообразующих предприятий региона, которые продолжают работу, входит более 200 производств. Это компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают порядка 40% регионального валового продукта.

Таким образом, в регионе обеспечено функционирование ключевых субъектов экономики, сохранены рабочие места.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Временно приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы.

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, кальянных, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок и другие ограничения.

Всем жителям и гостям Тверской области, особенно пожилым гражданам, рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте.

Пресс-служба Правительства Тверской области