В Тверской области началась бесплатная раздача миллиона защитных масок

Миллион многоразовых защитных масок раздадут жителям Тверской области в рамках проекта, который реализуется по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Акция стартовала 30 апреля, накануне майских праздников.

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей», – сказал Губернатор Игорь Руденя.

В Твери в качестве первых точек, где работали волонтеры, были выбраны остановки общественного транспорта с большой пешеходной проходимостью, например, Речной вокзал и бульвар Ногина.

К участию в мероприятии присоединились и сотрудники патрульно-постовой службы – они вместе с добровольцами подходили к людям и разъясняли им необходимость носить средства защиты в период пандемии.

Также 30 апреля маски раздавали в филиалах МФЦ, в частности, в центре «Мой бизнес» на проспекте Победы.

Каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию.

В период майских праздников акция будет продолжена. Раздача индивидуальных средств защиты будет производиться в общественных местах. В частности, на остановках общественного транспорта в часы пик.

Маски будут раздаваться в Твери и других муниципальных образованиях региона с наибольшей плотностью населения.

На приобретение миллиона многоразовых масок региональные власти выделили 30 млн рублей. Крупный заказ размещен на 11 предприятиях Тверской области, в их числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. В сутки для акции будет производиться 44 тысячи защитных масок, соответствующих стандартам Минпромторга РФ. Размещение заказа на предприятиях региона – это значимая мера поддержки производственного сектора.

Напомним, что режим повышенной готовности действует в Тверской области с 17 марта. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам советуют оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области