Прямой эфир Губернатора Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет

30 апреля в 21.00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответит на вопросы, наиболее волнующие жителей региона в период действия временных ограничений в связи с коронавирусом. В том числе глава региона расскажет, где можно получить бесплатные защитные маски, когда закончится учебный год и будут ли проходить выпускные вечера, как Тверская область отметит День Победы?

Прямой эфир с Губернатором можно будет также посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/yXiklvOJEnM

Вопросы для эфира с главой региона сформулированы на основе обращений граждан и тем, наиболее обсуждаемых жителями региона в социальных сетях.

Это будет уже пятый прямой эфир Губернатора по теме коронавируса. Первый эфир состоялся 3 апреля, тогда глава региона рассказал, как будут работать предприятия и организации Тверской области в период нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.

В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Ограничен въезд в Удомельский городской округ, Конаково, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на этих территориях.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области