Тверская область окажет поддержку инвестору при реализации проекта по созданию логического комплекса

Тверская область окажет поддержку инвестору при реализации проекта по созданию логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей. Планируется, что регион возьмёт на себя обязательства по обеспечению инфраструктуройучастка, где будет размещено производство.

Инвестиционный проект будет реализован на территории индустриального парка «Раслово» вблизи деревни Лебедево Калининского района.

Создание логистического комплекса – это, прежде всего, возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развитие экономики региона, отметил на заседании Правительства Тверской области, где обсуждался вопрос, Губернатор Игорь Руденя.

Инвестпроект был презентован в марте текущего года на встрече Игоря Руденис представителями АО «Лада-Имидж» и Торговой компании «АЛЬФА».

Торговая компания «АЛЬФА» до 2021 годанамерена построитьлогистический комплексплощадью 25 тыс. кв. метров, в состав которого войдут склады для хранения запасных частей для автомобилей марки «LADA» и автомобилей других марок.

Среди мер государственной поддержки инвестора – обеспечение участка электричеством, водоснабжением и водоотведением. Также планируется провести реконструкцию автомобильной дороги регионального значения Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка и построить подъездную дорогу к комплексу.

Планируется предоставлять инвестору субсидии по налогу на имущество и налогу на прибыль организаций. Новая мера поддержки была введена в Тверской области в 2020 году для реализующих проекты, включенные в перечень приоритетных инвестпроектовТверской области.

Также на всех этапах реализации со стороны региона будет оказано организационное и информационное сопровождение проекта.

Общий объём инвестиций в проект- более 1,2 млрд рублей. Будет создано почти 170рабочих мест.

Комплекс в Тверской области может стать опорным для развития логистики запасных частей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также для смежных кластеров на Урале и в Поволжье.

За последние четыре года в Верхневолжье реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей.

В 2019 году разработана Концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года,действует система мер государственной поддержки для инвесторов.

В Тверской области принят закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль – до 50% затрат, установлен налог 0% на имущество на 5 лет для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарков. В регионе создаются новые площадки – индустриальный парк «Боровлево-3», особая экономическая зона «Эммаусс». Развивается промплощадка «Лазурная». Ведется работа по развитию сети промпарков в других городах Верхневолжья – Бологое, Нелидово, Ржеве.

В регионе действует субсидирование по понесенным затратам при уплате налогов на прибыль и имущество организаций. Через Фонд промышленности Тверской области предприятия могут получить льготные займы. В 2020 году начала действовать ещё одна новая мера поддержки – «промышленная ипотека» – предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.

Введен ряд инфраструктурных преференций. Это предоставление земельных участков в аренду без торгов для реализации инвестиционных проектов, в том числе на территории инновационно-промышленных парков и экотехнопарков.

Пресс-служба Правительства Тверской области