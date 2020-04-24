Предприятиям Тверской области предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Такое решение принято на заседании бюджетной комиссии, которое прошло под председательством Губернатора Тверской области. Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – считает Игорь Руденя.

По решению главы региона на реализацию программы будет дополнительно выделено 375 млн рублей, общая сумма на 2020 год составит 450 млн рублей. В списке предприятий, которые заявились и одобрены на получение мер государственной финансовой поддержки – ООО «Пластик – Строймаркет», «Лагуна» и «Люксупак». Средства на пополнение оборотного капитала предприятиям будут предоставлены из Фонда развития промышленности Тверской области в рамках государственной программы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020-2025 гг. Размер льготного займа составит до 20 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5 %. Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом.

Программа «Оборотный капитал» позволит бизнесу преодолеть дефицит оборотных средств.

В 2020 году на финансовое обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Тверской области из областного бюджета направлено 225 млн рублей. На предоставление займов субъектам предпринимательства на пополнение оборотного капитала направят 75 млн рублей. Сумма займа по программе «Оборотный капитал» - до 20 млн рублей под 1,5 %. Воспользоваться этой мерой могут обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, предприятия, осуществляющие деятельности в сфере спорта, отдыха, развлечений.

Тверские компании продолжают работу в новых условиях, используя меры государственной поддержки. В план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области дополнительно добавлено 11 мер поддержки. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Данные льготы будут распространяться дополнительно для более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и для 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое. Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области