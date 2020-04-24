В Вышневолоцкую ЦРБ и городскую больницу №6 Твери поставят современные томографы

В Вышневолоцкую центральную районную больницу и городскую больницу №6 Твери в июне 2020 года запланирована поставка новых компьютерных томографов. Оборудование предназначено, в том числе для проведения диагностики новой коронавирусной инфекции. Решение о финансировании мероприятий принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На закупку томографов выделено более 116 млн рублей бюджетных средств. Это современные высокотехнологичные аппараты с возможностью исследования сердечно-сосудистой системы. Для установки техники предусмотрен капитальный ремонт помещений: усиление несущих конструкций, замена оконных и дверных блоков, электромонтажные и другие работы. После монтажа оборудования запланированы пуско-наладочные мероприятия.

Кроме того, планируется подготовить для установки томографа помещения в Кимрской ЦРБ. В ходе рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в муниципалитет в январе 2020 года было принято решение о создании в учреждении отдельного блока для размещения томографа и МРТ.

На заседании Бюджетной комиссии также рассмотрено финансирование увеличения коек инфекционных больниц Тверской области. Дополнительные мощности создают в больнице скорой медицинской помощи, Вышневолоцкой ЦРБ. Дооснащаются учреждения, включенные в план развертывания коечного фонда – Конаковская, Нелидовская ЦРБ, родильный дом №2, детская городская клиническая больница №2. На строительно-монтажные работы направят 12,1 млн рублей.

Продолжается закупка медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более 9,3 млн рублей выделяется на приобретение трех автоматических анализаторов газов в крови и 400 увлажнителей (банки типа Боброва) для областной клинической больницы, Калининской ЦРКБ и Зубцовской ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области