Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 апреля 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Тверской области продолжается развертывание коечного фонда, приобретение оборудования для лечения коронавируса. Накануне Губернатор Игорь Руденя после совещания с Президентом Владимиром Путиным поставил задачу оперативно реализовать все начатые в Верхневолжье процессы по созданию условий для эффективной борьбы с коронавирусом.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. 481 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

- 2 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Это две пожилые жительницы Ржева и Конаковского района, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания и патологии. За их жизни боролись врачи Областной клинической больницы. 26 апреля в Тверской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Он также проходил лечение в ОКБ.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 176 Конаковский район 122 Кимры 115 Кимрский район 18 Лихославльский район 14 Старицкий район 11 Вышневолоцкий городской округ 11 Зубцовский район 9 Удомельский городской округ 6 Калининский район 7 Бологовский район 5 Ржев 5 Торжок 5 Лесной муниципальный округ 4 Бежецкий район 5 Рамешковский район 3 Весьегонский муниципальный округ 3 Селижаровский район 2 Жарковский район 2 Спировский район 2 Торжокский район 2 Калязинский район 2 Максатихинский район 2 Кашинский городской округ Андреапольский муниципальный округ 1 1 Краснохолмский район 1 Осташковский городской округ 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 27145 человек, за последние сутки – 1410.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области