Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 30 апреля 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Тверской области продолжается развертывание коечного фонда, приобретение оборудования для лечения коронавируса. Накануне Губернатор Игорь Руденя после совещания с Президентом Владимиром Путиным поставил задачу оперативно реализовать все начатые в Верхневолжье процессы по созданию условий для эффективной борьбы с коронавирусом.
- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 535 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. 481 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
- 2 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Это две пожилые жительницы Ржева и Конаковского района, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания и патологии. За их жизни боролись врачи Областной клинической больницы. 26 апреля в Тверской области был зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Он также проходил лечение в ОКБ.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
|
Тверь
|
176
|
Конаковский район
|
122
|
Кимры
|
115
|
Кимрский район
|
18
|
Лихославльский район
|
14
|
Старицкий район
|
11
|
Вышневолоцкий городской округ
|
11
|
Зубцовский район
|
9
|
Удомельский городской округ
|
6
|
Калининский район
|
7
|
Бологовский район
|
5
|
Ржев
|
5
|
Торжок
|
5
|
Лесной муниципальный округ
|
4
|
Бежецкий район
|
5
|
Рамешковский район
|
3
|
Весьегонский муниципальный округ
|
3
|
Селижаровский район
|
2
|
Жарковский район
|
2
|
Спировский район
|
2
|
Торжокский район
|
2
|
Калязинский район
|
2
|
Максатихинский район
|
2
|
Кашинский городской округ
Андреапольский муниципальный округ
|
1
1
|
Краснохолмский район
|
1
|
Осташковский городской округ
|
1
- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.
- На коронавирус в регионе обследовано 27145 человек, за последние сутки – 1410.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области