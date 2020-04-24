Уважаемые жители района!

Мы се­го­дня ока­за­лись в не­про­стых усло­ви­ях. Мно­гие ис­пы­ты­ва­ют тре­во­гу за здо­ро­вье и жизнь, свою и сво­их близ­ких. По­треб­ность в без­опас­но­сти – это есте­ствен­ное чув­ство. Роспотребнадзор, врачи, специалисты рекомендуют все майские праздники сохранять режим самоизоляции. Мы должны это сделать, должны самим себе, своим близким. В настоящее время ситуация под контролем, и такой она будет оставаться, если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня, в противном случае нарушение режима самоизоляции может привести к резкому росту заболевших.

Огром­ная прось­ба к стар­ше­му по­ко­ле­нию: со­блю­дай­те все ме­ры без­опас­но­сти. Для вас это осо­бен­но важ­но.

Боль­шая прось­ба к молодежи, сту­ден­там и уча­щим­ся, в боль­шин­стве при­быв­шим до­мой в пе­ри­од первомайских ка­ни­кул. При­ми­те к ис­пол­не­нию и не иг­но­ри­руй­те ме­ры предо­сто­рож­но­сти, по­будь­те до­ма, по­мо­ги­те ро­ди­те­лям, ба­буш­кам, де­душ­кам, не вы­хо­ди­те на различные «ту­сов­ки». Это поз­во­лит в ко­рот­кие сро­ки спра­вить­ся с труд­но­стя­ми, и то­гда пе­ред ва­ми вновь от­кро­ют­ся все «пре­ле­сти» жиз­ни.

Осо­бое мое об­ра­ще­ние к ро­ди­те­лям, чьи де­ти бес­кон­троль­но на­хо­дят­ся на ули­це. На вас ле­жит огром­ная от­вет­ствен­ность за их жизнь и здо­ро­вье.

Осо­бо счи­таю не­об­хо­ди­мым об­ра­тить­ся к ли­цам, от­но­ся­щим­ся к «груп­пе рис­ка» - го­стям рай­о­на, при­ез­жим из дру­гих ре­ги­о­нов, а так­же граж­да­нам, их при­ни­ма­ю­щим. Как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка, аб­со­лют­ное боль­шин­ство слу­ча­ев ко­ро­на­ви­ру­са, вы­яв­лен­ных в Конаковском районе, но­сят имен­но «за­воз­ной» ха­рак­тер. А зна­чит, вы по­тен­ци­аль­но мо­же­те быть ис­точ­ни­ка­ми рас­про­стра­не­ния ин­фек­ции. У ви­ру­са вы­яв­ле­но но­си­тель­ство, по­это­му вы мо­же­те са­ми и не ис­пы­ты­вать симп­то­мов за­боле­ва­ния, но при этом стать ис­точ­ни­ком рас­про­стра­не­ния ин­фек­ции. По­это­му вам на­до ве­сти се­бя в выс­шей ме­ре от­вет­ствен­но.

Про­шу всех, кто в зоне рис­ка, от­не­стись с по­ни­ма­ни­ем к ме­рам кон­тро­ля. К ре­жи­му са­мо­изо­ля­ции. Не укло­нять­ся от об­сле­до­ва­ний и ка­ран­ти­на. Не иг­рай­те в ру­лет­ку ни со сво­ей судь­бой, ни с чу­жи­ми жиз­ня­ми.

Про­ис­хо­дя­щее в стране и в ми­ре ка­са­ет­ся нас всех. И очень мно­гое за­ви­сит от лич­ной со­зна­тель­но­сти и от­вет­ствен­но­сти. Вы­нуж­ден­ные ка­ни­ку­лы, объ­яв­лен­ные пре­зи­ден­том, – не вре­мя для мас­со­вых раз­вле­че­ний.

До­ро­гие дру­зья! Си­ту­а­ция слож­ная, но толь­ко мы все вме­сте, со­об­ща, со­блю­дая ме­ры предо­сто­рож­но­сти, с ней спра­вим­ся! В эти первомайские дни я призываю вас к со­ли­дар­ности, от­вет­ствен­ности, за­щи­те – сей­час это са­мое глав­ное. Бе­ре­ги­те се­бя и друг дру­га!

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Глава Конаковского района

О.В.Лобановский.