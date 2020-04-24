Уважаемые жители района!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Мы сегодня оказались в непростых условиях. Многие испытывают тревогу за здоровье и жизнь, свою и своих близких. Потребность в безопасности – это естественное чувство. Роспотребнадзор, врачи, специалисты рекомендуют все майские праздники сохранять режим самоизоляции. Мы должны это сделать, должны самим себе, своим близким. В настоящее время ситуация под контролем, и такой она будет оставаться, если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня, в противном случае нарушение режима самоизоляции может привести к резкому росту заболевших.
Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Для вас это особенно важно.
Большая просьба к молодежи, студентам и учащимся, в большинстве прибывшим домой в период первомайских каникул. Примите к исполнению и не игнорируйте меры предосторожности, побудьте дома, помогите родителям, бабушкам, дедушкам, не выходите на различные «тусовки». Это позволит в короткие сроки справиться с трудностями, и тогда перед вами вновь откроются все «прелести» жизни.
Особое мое обращение к родителям, чьи дети бесконтрольно находятся на улице. На вас лежит огромная ответственность за их жизнь и здоровье.
Особо считаю необходимым обратиться к лицам, относящимся к «группе риска» - гостям района, приезжим из других регионов, а также гражданам, их принимающим. Как показывает практика, абсолютное большинство случаев коронавируса, выявленных в Конаковском районе, носят именно «завозной» характер. А значит, вы потенциально можете быть источниками распространения инфекции. У вируса выявлено носительство, поэтому вы можете сами и не испытывать симптомов заболевания, но при этом стать источником распространения инфекции. Поэтому вам надо вести себя в высшей мере ответственно.
Прошу всех, кто в зоне риска, отнестись с пониманием к мерам контроля. К режиму самоизоляции. Не уклоняться от обследований и карантина. Не играйте в рулетку ни со своей судьбой, ни с чужими жизнями.
Происходящее в стране и в мире касается нас всех. И очень многое зависит от личной сознательности и ответственности. Вынужденные каникулы, объявленные президентом, – не время для массовых развлечений.
Дорогие друзья! Ситуация сложная, но только мы все вместе, сообща, соблюдая меры предосторожности, с ней справимся! В эти первомайские дни я призываю вас к солидарности, ответственности, защите – сейчас это самое главное. Берегите себя и друг друга!
Наши образовательные, культурные, спортивные, молодежные организации подготовили для вас, уважаемые жители района, онлайн-концерты, конкурсы, кинопоказы. Дети, сотрудники, творческие коллективы, библиотекари подготовили для жителей района по-настоящему душевные, интересные мероприятия. Мероприятия учреждений образования можно посмотреть на официальном сайте управления образования uob-konakovo.ru, мероприятия, подготовленные отраслью «культура», можно увидеть в разделе Конаковский район- отрасль культура в Контакте, спортивные мероприятия в разделе Конаковский район- спорт- норма жизни в Контакте, мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотеки-konakovobiblioteka.ru, мероприятия молодежной политики в разделе МЦ «Иволга» в Контакте, все официальные новости размещаются на официальном сайте Конаковского района и в группе в Контакте администрация Конаковского района. Доверяйте только проверенной информации.
Глава Конаковского района
О.В.Лобановский.