Святыня в нашем храме

24 марта 2020 года наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископом Парамоном из личного собрания святынь по просьбе генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» и мецената нашего храма Сергея Анатольевича Новикова в храм преподобного Сергия Радонежского в Дмитровой Горе (Тверская обл.) передана в дар икона с частицей мощей святого.

Годы жизни преподобного Сергия Радонежского пришлись на непростую эпоху, когда разрозненные русские княжества, находясь под гнетом монголо-татарского ига, стремились к обретению независимости и построению сильного и единого государства. Сергий Радонежский, человек пустынного жития, никогда не бравший в руки оружия, стал духовной опорой в этом сопротивлении, вдохновлял русский народ на борьбу. Он благословил московского князя Димитрия Донского на Куликовскую битву (1380 г.), послав ему в помощь двух иноков, некогда бывших воинами - Пересвета и Ослябю. Это событие стало символом единства Церкви и народа в момент тяжелого испытания. Победа возвышающейся Москвы над Мамаем на Куликовом поле значительно усилила молодое княжество.

Сергий Радонежский известен также как представитель и основоположник русского старчества и возобновитель монашеского общежития, некогда основанного на Руси Антонием и Феодосием Печерскими. С XV века прославлен Русской Православной Церковью в лике преподобных и считается величайшим подвижником земли русской. С древних времён почитается православными, в том числе старообрядцами. Считается покровителем учащихся.

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского иерей Антоний Богдюн и прихожане искренне благодарны епископу Парамону и Сергею Анатольевичу Новикову за бесценный дар. Храм прп. Сергия Радонежского расположен по адресу: Тверская обл., Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 6.