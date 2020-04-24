ШКОЛЬНИКИ ПОДДЕРЖАЛИ ВРАЧЕЙ



Учащиеся Конаковской средней школы № 7 поддержали врачей Конаковской ЦРБ рисунками и песней.

Интересная акция прошла в эти выходные в г. Конаково. По инициативе руководства муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Конаково», обучающиеся в этой школе дети, чтобы разнообразить свой процесс дистанционного обучения, нарисовали рисунки на медицинскую тематику. Основная задача акции – поддержать конаковских медицинских работников в их нелегкой борьбе с коронавирусной инфекцией, которая так изменила всю нашу жизнь этой весной. Они передали их главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Конаковская центральная районная больница» Дмитрию Орлову. Справедливости ради стоит отметить, что на рисунках – не только врачи. Там также продавцы, водители, полицейские, сотрудники экстренных служб - в общем, все те, для кого работа продолжается, несмотря на пандемию.

- Первоначально у нас не было цели создать некую запланированную акцию, – рассказала нашему корреспонденту Ольга Булгакова, директор школы. - Но было огромное желание выразить солидарность и поддержать людей, которые, несмотря ни на что, ежедневно выполняют свой профессиональный долг. Борьба с коронавирусом в Тверской области продолжается уже несколько недель, и за это время люди психологически проходят много стадий: от уверенности в себе до отчаяния и усталости. В такой момент большое значение имеет эмоциональная поддержка, и самые светлые и чистые эмоции могут дать, прежде всего, дети - своими рисунками, теплыми словами...

Как нам рассказали в самой школе, идея пришла в головы педагогам в момент, когда настала пора выдавать родителям продуктовые наборы для питания школьников в условиях дистанционного обучения. Детям предложили нарисовать картинки в поддержку людей, выполняющих свой служебный долг в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Формы самовыражения не ограничивали творчества: помимо рисунков, детям было предложено написать даже небольшое сочинение. Некоторую часть работ (по возможности) мы и публикуем в «Заре».

Среди их авторов – ученики Конаковской средней школы № 7 Никита Грачев (4Б класс), Миша Балин (3В), Олеся Волкова (3А), Анжелика Лопина (1Г), Алина Шишкова (2В), Семен Карпенко (2В), Юля Филатова (1Г) и многие-многие другие...

Для ребят стало очень важным почувствовать сопричастность к происходящему, осознавать, что они способны помочь.

И педагоги были рады, что им удалось, не нарушая режима, получить такие замечательные рисунки ребят.

Прекрасно и то, что те, кому предназначались эти работы, отнеслись к стараниям ребят внимательно и приняли эту поддержку.

Особую благодарность учителя и ученики выражают главному врачу Конаковской ЦРБ Дмитрию Орлову за созданный им ролик, в основу которого легли работы ребят. Этот ролик можно посмотреть в группе газеты «Заря» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ссылки на ролик:

https://vk.com/

konzarya?w=wall-67531013_26795%2Fall

https://ok.ru/gazetazary/topic/151587916365268

Врачи, продавцы, сотрудники полиции, МЧС, водители транспорта - все те, на кого в силу их профессиональной принадлежности выпала немалая нагрузка и риск - выполнять свои служебные обязанности в условиях ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции - как никто, сегодня нуждаются в поддержке. Этим людям сегодня нелегко. Особенно трудно в эти дни медработникам – они находятся на переднем крае войны.

Да, схватка с коронавирусом – это настоящая война, битва не на жизнь, а насмерть.

И мы должны выйти из нее победителями. Поэтому - будем вместе, будем поддерживать друг друга.