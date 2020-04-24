1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай – это один из любимых праздников в нашей стране, прославляющий мир и созидание. Этот день стал символом глубокого уважения к человеку труда и трудовым традициям нашего народа. 1 мая мы чествуем главную опору страны – людей, заслуживших авторитет добросовестным отношением к своему делу. Профессиональные достижения граждан России приумножают славу нашей Родины.

Успехи и достижения многих поколений тружеников создали великую российскую державу. Мы гордимся выдающимися работниками и династиями Верхневолжья. Наш общий труд и любовь к своей земле являются основой поступательного развития Тверской области и благополучия Отечества. Желаю вам новых достижений, реализации намеченных планов, мира, счастья, здоровья и добра!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие жители Твери и Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! На протяжении десятков лет первомай в России объединяет поколения, наполняет сердца людей гордостью за трудовые свершения народа. Стремление к миру, искренняя забота о близких, желание обеспечить лучшую жизнь для детей и внуков придают силы для честного труда. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!

Депутат Государственной думы С.В.МАКСИМОВА.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая - Праздником Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником весны и труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Конаковского района всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более привлекательным и комфортным.

Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олице-творяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.Ли, председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.Козырев.

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Дорогие товарищи!

Мы, коммунисты, в канун 1 Мая и 9 мая – 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне сердечно поздравляем вас с этими близкими сердцу человека труда праздниками!

Мы – наследники Великой Победы! В нас живет память о всех, кто своей борьбой, своим мужеством даровал нам возможность жить.

Предлагаем вам в первые майские дни вывесить на своих окнах, домах символы Победы – красные знамена.

Наши семьи свято хранят память о ветеранах. Мы сделаем фотографии с их портретами в руках и опубликуем в социальных сетях. Сотни тысяч участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» увидит весь мир!

9 Мая поклонимся низко победителям и поклянемся беречь память о них в своих сердцах!

Конаковское местное отделение КПРФ.