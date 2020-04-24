МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Рекомендации для населения

по профилактике новой коронавирусной (COVID-19) инфекции в период майских праздников

В текущем году период майских праздников совпадает с продолжающимся режимом ряда ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).

1. Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления людей.

Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хроническими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления с праздниками целесообразно использовать современные дистанционные средства связи.

2. При выходе из дома пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, в домах продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (1,5 - 2 метра), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.

3. Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 метров.

4. По возможности следует воздержаться от любых поездок.

5. Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:

- не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции);

- гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;

- уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;

- в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними);

- при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра - 2 метра), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте;

- по прибытии на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 метра - 2 метра);

- если не исключен контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче) использовать маску для защиты органов дыхания обязательно;

- после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;

- перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой обработать руки кожным антисептиком, использовать только одноразовую посуду, овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей;

- весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

4. При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

5. Помнить о том, что, находясь в природных стациях, необходимо принимать меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репел-ленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.

Будьте бдительны!

Администрация Конаковского района в период майских праздников призывает жителей быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности, не оставлять вещи без присмотра.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания. При обнаружении бесхозных предметов опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Заметив предмет, не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Позвоните в полицию, МЧС, ФСБ, в ЕДДС по телефонам 42838 (ОМВД), 43154 (МЧС), 42791 (ФСБ), 49778 (ЕДДС).

Родителям необходимо провести разъяснительную работу с детьми, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.

Обращаем внимание, что при нахождении подозрительных находок и предметов не надо предпринимать самостоятельных действий. Эти предметы могут оказаться взрывными устройствами, что в свою очередь может привести к их взрыву.

Лица Победы

«Бессмертный полк» в Конаковском районе пройдет по ТВ.

Более 1000 фотографий участников Великой Отечественной войны конаковцы смогут увидеть по телевизору. В этом году жители Конаковского района вместе со всей страной отметят 75-ю годовщину со Дня Победы советского народа над фашистской Германией.

На протяжении всего дня 9 мая портреты воевавших родственников конаковцев покажут по телевизору на городском кабельном канале «Инфоканал». Фотографии будут сопровождаться музыкой военных лет, песнями о войне.

Главная задача фотопроекта «Лица Победы» – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну.

«Данная акция в этом году будет юбилейная. Ее запустили пять лет назад. Основной идеей было создать альбом памяти участников войны. Тогда, в 2015 году, организаторы запросили альбом героев Победы из краеведческого музея. В следующем году предложили конаковцам присылать фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Таким образом, начал создаваться альбом памяти. На данный момент количество присланных снимков солдат перевалило за 1000. Это добрая акция. В этом году её формат наиболее актуален, поскольку в режиме карантина всем рекомендовано находиться дома. Можно будет собраться всей семьёй у телевизора и увидеть фотографию своего родственника. Конаковцы должны знать имена и лица нашей победы» - рассказал Владислав Жидких, координатор акции. Фотографии участников Великой Отечественной войны покажут на городском кабельном телеканале «Инфоканал» 9 мая, а также на видеоэкране, расположенном в центре города. Уважаемые жители района, если вы до сих пор не отправили фотографии воевавших родных и близких, отправьте их по электронной почте fotopolk69@ya.ru

Если фотография только в распечатанном виде, то позвоните по телефону 89040017070. Координаторы подскажут, как передать фотографию.

Фотографии принимаются до 8 мая.

Дорогам быть

В 2020 году Конаковский район принимает участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области».

В апреле 2020 года были проведены конкурентные процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в сельском поселении «Завидово» Конаковского района (ремонт дорог по 1-му Солнечному и 2-му Солнечному переулкам деревни Мокшино, деревни Архангельское, деревни Кабаново), городском поселении поселок Козлово (ремонт дороги к МБДОУ детский сад №1 улица Стадиона) и городском поселении поселок Редкино (ремонт дороги улица Диева и проспект Химиков). Также продолжаются конкурентные процедуры по другим объектам.

Новый трактор по ППМИ

Дмитрова Гора приобретет трактор-газонокосилку по программе ППМИ.

В Дмитровогорском сельском поселении будет реализован проект в рамках ППМИ-2020. Дмитрова Гора приобретет трактор-газонокосилку. Стоимость новой сельхозтехники составляет порядка 500 тысяч рублей. Весомый вклад в реализацию данного проекта внесли и жители сельского поселения, которые к выбору вопросов, требующих неотложного решения, подходят очень ответственно. С приобретением трактора решается ряд больших проблем сельского поселения. В первую очередь это очистка улиц населенных пунктов, организация выезда трактора для осуществления помощи на дорогах. В летнее время - выравнивание внутрипоселковых дорог (улиц), а также использование трактора по благоустройству территории, в субботниках, в целях пожарной безопасности - для выполнения работ по минерализации противопожарных полос вокруг населенных пунктов.

В 2020 году в Тверской области на территории районов и городских округов будет реализовано 273 проекта в рамках Программы поддержки местных инициатив. Развитие инфраструктуры на селе, создание комфортных условий для жителей - в числе основных направлений развития сельских территорий. Всего на участие в конкурсе от муниципалитетов подано более 300 заявок. В итоге будет реализовано 182 проекта в городских и сельских поселениях, 91 проект в городских округах.

Организация летнего отдыха

В случае улучшения эпидемиологической обстановки на территории Конаковского района как организовать отдых ребенка летом 2020 года?

Уважаемые родители!

Приближается летняя пора. Многие задумываются, как организовать отдых детей летом? Помочь вам может размещенный на сайте управления образования администрации Конаковского района http://www.uob-konakovo.ru реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Тверской области.

Лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных организациях Конаковского района.

Если вы планируете организовать отдых вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием детей, вам необходимо:

- подать заявление или в администрацию учреждения, где учится ваш ребенок, или в администрацию учреждения дополнительного образования, при котором будет открыт лагерь с дневным пребыванием детей.

Загородные лагеря Тверской области.

Если вы хотите направить ребенка на отдых в загородный лагерь Тверской области, вам необходимо:

- обратиться в администрацию образовательного учреждения, в котором обучается ваш ребенок;

- обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении путевки в загородный лагерь;

- найти самостоятельно на сайте управления образования г. Тверь – http://www.obraz.tver.ru информацию о загородных лагерях Тверской области, куда можно направить ребенка на отдых с возмещением затрат на приобретение путевки из средств бюджета Конаковского района за счет субсидии из областного фонда софинансирования.

Работодатель заключает договор с загородным лагерем на приобретение путевки с частичной оплатой ее стоимости, а для возмещения стоимости путевки в соответствии с нормативом в размере 4447 рублей (8894 руб. – для детей работников бюджетных организаций) обращается в администрацию образовательного учреждения, в котором обучаются дети, закупает в лагере путевку, при необходимости доплатив средства за стоимость путевки, и выдает ее родителю.

В целях повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время администрацией города Тверь разработан портал по получению услуги отдыха и оздоровления детей с функцией обратной связи с потребителем.

Для самостоятельного заказа и получения путевки в загородный лагерь Тверской области вам необходимо:

1. Перейти на портал предоставления услуги: leto.tver.ru.

2. Создать учетную запись, оформить заявление о предоставлении путевки в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь (далее – загородный лагерь) с приложением справки из общеобразовательного учреждения, подтверждающей факт обучения ребенка в данной организации; справки с места работы родителя (законного представителя) ребёнка (в случае если родитель (законный представитель) ребенка является сотрудником бюджетной организации, финансируемой из бюджетов различных уровней).

3. Получить подтверждение регистрации заявления, направленное на ваш адрес электронной почты.

4. Получить в администрации образовательного учреждения «Гарантийное письмо», которым образовательное учреждение гарантирует перечисление целевых денежных средств из бюджета Конаковского района за счет средств субсидии из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Чтобы получить «Гарантийное письмо», вам необходимо представить следующие документы:

- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения, в котором учится ваш ребенок;

- оригинал справки с места работы родителя (законного представителя) – для работников бюджетных организаций;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- копию свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность) ребенка.

5. Предоставить «Гарантийное письмо» в управление образования г. Твери (г.Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28) и получить квитанцию об оплате услуги, направленную на ваш адрес электронной почты или распечатать в личном кабинете на портале.

6. Оплатить услугу (путевку) в течение 10 рабочих дней.

7. Получить уведомление о дате выдачи путевки в загородный лагерь, направленное на адрес вашей электронной почты.

Выдача путевок в загородные лагеря осуществляется в управлении образования г.Твери специалистом управления при предъявлении оригинала справки с места учебы ребёнка, справки с места работы родителя (законного представителя) (для сотрудников бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней).

Вопросы, касающиеся порядка получения путевки в загородный лагерь, можно направлять в управление образования г. Твери в форме электронного документа по адресу электронной почты (e-mail): leto@adm.tver.ru

Подготовила Ирина Третьякова