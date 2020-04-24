В Тверской области продлены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса

В связи с продлением до 11 мая включительно Президентом Владимиром Путиным нерабочих дней в Тверской области продлены ограничительные меры, которые ранее действовали до 30 апреля. Ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, будут действовать до их отмены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписано Губернатором Игорем Руденей.

«По поручению Президента Владимира Путина Правительством Российской Федерации совместно с субъектами должен быть подготовлен комплексный план по восстановлению деловой активности и росту экономики. Второе поручение – развертывание дополнительного коечного фонда. Мы должны продолжать работу в этих направлениях с учетом текущей ситуации», – отметил Игорь Руденя 29 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.

В майские праздники и далее до отмены ограничения на четырех территориях Верхневолжья: в ЗАТО Солнечный, ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково введен запрет на въезд для граждан, не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания.

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, ночных клубов, кальянных, детских развлекательных центров, посещение парков, детских и спортивных площадок.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и аналогичных объектах, где предоставляются услуги по временному проживанию.

По-прежнему приостановлена работа объектов общественного питания (за исключением дистанционной торговли), ярмарок, СПА и массажных салонов, соляриев, саун и подобных объектов.

Не оказываются стоматологические и частные медицинские услуги за исключением состояний и заболеваний, требующих экстренной помощи.

До 29 мая включительно приостановлена работа детских садов – в них с соблюдением санитарного режима организованы дежурные группы. На этот же период продлено дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования. Дистанционное обучение сохраняется также в организациях профессионального образования. Исключение составляют студенты выпускных курсов медицинских колледжей, которые проходят практику, в том числе принимают участие в мероприятиях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В регионе принято два пакета мер поддержки предпринимателей, которые оказались в «зоне риска» из-за текущей эпидситуации. Утвержден перечень системообразующих предприятий и основных видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней. Они продолжают функционировать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В 3 раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Воспользоваться льготой смогут более 7300 субъектов малого и среднего бизнеса. Всего на реализацию мер поддержки предприятий региона из областного бюджета направят порядка 1,8 млрд рублей.

Режим повышенной готовности действует в Тверской области с 17 марта. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области