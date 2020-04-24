ЦЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ!

Как ценит их предприниматель из Москвы Вячеслав Висков.



К пандемии новой коронавирусной инфекции системе российского здравоохранения пришлось приспосабливаться, что называется, «в рабочем порядке»: не хватало койкомест, оборудования, а главное - средств индивидуальной защиты для медиков. Были случаи, когда в первые дни пандемии медработники принимали больных в обычных перчатках и одноразовых хирургических халатах. Некоторые чиновники, не очень представляя высокую занятость медиков, даже предлагали врачам на работе самим шить бахилы. Главврачи больниц просили снаряжения для своих сотрудников, но не везде промышленность смогла быстро перестроиться на выпуск необходимых товаров. В данное время предприятия, выпускающие средства защиты, работают в несколько смен. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся пошивом масок, присылают их медицинским работникам бесплатно.

Иногда помощь приходит, откуда не ждали. Хороших людей у нас больше, на помощь медикам приходят предприниматели и простые люди. 16 апреля в сети интернет появилось необычное объявление:

«Оказываем безвозмездную (посильную) помощь медикам, работникам Красного Креста и соцслужбам, работающим и выполняющим свои обязанности по спасению пострадавших в нынешней ситуации. С периодичностью, вызванной наличием, на данный момент мы можем предоставить одноразовые перчатки, защитные очки, защитные щитки, бахилы, нарукавники, респираторы и маски, защитные костюмы. Также мы наладили сотрудничество с оптовыми поставщиками бутилированной воды и готовой еды и при необходимости можем заказать и оплатить их под ваше подразделение. Дорогие медики и участвующие! Если вы нуждаетесь в чем-то не перечисленном в данном посте, сообщите мне, и мы будем пытаться расширять список предоставляемых услуг. Всё абсолютно бесплатно, без официальных запросов и так далее!».

Под хештегом #Цените_врачей в социальных сетях простой молодой человек из Москвы Вячеслав Висков предлагал помощь медикам. Данное объявление мы переслали знакомому врачу скорой помощи Конаковской ЦРБ Олегу Греку. Если честно, были опасения, что за эту помощь потребуют предоплату, может, как-то обманут. Ведь находится много мошенников, готовых отнять последнее.

Но нет, Вячеслав Висков оказался порядочным человеком и благотворителем. Ему всего 27 лет, он владелец небольшого ИП «Снаряжение для профессионалов», которое, как и все другие, сейчас терпит убытки из-за невозможности работать. Молодой человек оплатил посылку с необходимым сейчас снаряжением для фельдшеров скорой помощи. Ещё заказал и оплатил костюмы и респираторы, но из-за нехватки товара пока они не поступили. Оказалось, что Вячеслав уже пять лет помогает тем, кто нуждается в помощи, не привлекая внимания СМИ, это его жизненная позиция. Не самое плохое хобби, как нам кажется. Пусть он простит нам и нашу журналистскую позицию, но мы считаем, что об этом люди должны знать.

Людмила КИКАЛО.