«СОВРЕМЕННИК»-ОНЛАЙН

«Репетируем дома, скучаем по сцене, вспоминаем, ждем встречи!» - пишут нам в соцсетях дети и взрослые.

Весь апрель мы не виделись, заменив личное общение виртуальным, в этом нам помогли группы «Современника» ВКонтакте, «Одноклассники», Фейсбук. Чтобы увеличить охват аудитории, 15 апреля создали группу ДК в Инстаграм, сразу вызвавшую интерес пользователей фотопроектами «Танцуем дома», «Угадай, кто на фото» и тематическими рубриками «Взгляд из-за кулис», «Актер второго плана», «Наш любимый зритель» и т.д.

Во всех соцсетях продолжается фотофлешмоб «Современник» - это мы!», на который прислано более 60 снимков.

Творческие коллективы «Современника» проводят занятия онлайн и выкладывают информацию в группах ДК: участники образцового детского театра «Теремок» записывают на видео чтение стихов, хореографический ансамбль «Ритм» и СТК «Мэри Денс» выкладывают фото и видео репетиций дома, также в группах проведены конкурсы «Что вы знаете о ДК «Современник», «Пасхальное яйцо», «Лингвомарафон».

Ряд видеомероприятий планируется посвятить юбилею Великой Победы.

Общий охват аудитории в соцсетях приближается к двум тысячам человек - это участники наших творческих коллективов, их родственники и друзья, наши зрители. Уходящий апрель показал, что даже сидя дома, мы остаемся единой сплоченной командой, имя которой Дворец культуры «Современник»!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.