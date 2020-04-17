Тверская областная картинная галерея открыла виртуальную выставку «Воспоминания о войне» к 75-летию Великой Победы

На сайте Тверской областной картинной галереи доступна виртуальная экспозиция «Воспоминания о войне. Живописные произведения из собрания Тверской областной картинной галереи». Выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть ее можно по ссылке:https://gallery.tver.ru/virtual-ex/4079/?VIEW_MODE=ONE_GALLERY.

Задачу развивать форматы работы онлайн в сложившихся эпидемиологических условиях перед учреждениями культуры Тверской области поставил Губернатор Игорь Руденя.

В виртуальную экспозицию картинной галереи вошли картины художников второй половины XX века.

В экспозиции представлены работы, которые передают чувства и эмоции родных и близких солдат, которые не вернулись с войны - «Матери, сёстры…» Евсея Моисеенко 1969год, «Во время войны» МихаилаКугача 1939 год, «Провожает в партизанский отряд» Николая Сысоева 1967-1980 годы, «Проводы» Михаила Богатырёва1977 год.

На полотнах запечатлен подвиг бойцов на передовой, партизан, разведчиков, тружеников тыла, медицинских работников, журналистов, художников. Среди представленных картин – «Партизаны» НиколаяКомиссарова 1959 год, «Медсестра» Николая Смирнова 1974 год.

Долгожданный момент окончания войны запечатлен на работах - «Возвращение» Вячеслава Шумилова 1961год, «Запоздавшее письмо» Бориса Васильева 1975 год, эскиз картины «Пришел с войны» Николая Соломина 1966 год и других.

Многие художники являются уроженцами Тверской области, среди них дети войны и фронтовики.

Пресс-служба Правительства Тверской области