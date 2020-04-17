В Тверской области пресечено нарушение запрета на проведение охоты

В Тверской области в ежедневном режиме проводится патрулирование охотничьих угодий. Нарушение запрета на охоту пресечено в Торжокском районе.

В ходе контрольно-рейдовых мероприятий сотрудниками региональных Министерства природных ресурсов и экологии, Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды, УМВД были задержаны два гражданина. За нарушение правил охоты, а также противопожарного режима, введенного на территории лесного фонда Тверской области, они будут привлечены к административной ответственности.

На территории Тверской области до 31 мая 2020 года в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции действует ограничение охоты.

Постановлением Правительства Тверской области до указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на объекты животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Административное правонарушение влечет наложение на граждан штрафа в размере от 500 рублей до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; для должностных лиц – штраф от 20 до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

По Уголовному кодексу РФ незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

На всей территории Тверской области до 14 мая 2020 года действует ограничение на посещение лесов и въезды в лесные массивы транспортных средств.

В период действия ограничения запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Согласно региональному законодательству за нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 4500 рублей до 5000 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области