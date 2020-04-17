В Тверской области в период майских праздников усиливают меры противопожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образованиях региона в майские праздники обсуждалось на селекторном совещании Губернатора Игоря Рудени с главами территорий 29 апреля.

«С 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. На сегодняшний день благодаря принятым профилактическим и ограничительным мерам, совместной работе МЧС, глав муниципальных образований, Министерств природных ресурсов, сельского хозяйства удалось не допустить крупномасштабных пожаров», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул - в период майских праздников особенно актуально обеспечить безопасность населённых пунктов, садово-огороднических и дачных товариществ, объектов экономики и социальной сферы.

Игорь Руденя поручил усилить контроль со стороны местных администраций за приезжающими в регион гражданами, проводить активную информационную работу, в том числе о недопущении палов травы. В сложившейся эпидемиологической ситуации – напоминать людям о профилактике коронавирусной инфекции: необходимости соблюдения режима самоизоляции, ношения масок и других мер.

До 14 мая в Тверской области действует ограничение на посещение лесов и въезды в массивы транспортных средств: запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора.

Губернатор поручил обеспечить постоянное патрулирование лесов, в том числе авиационное.

В регионе проведено более 1300 наземных рейдов, порядка 30 вылетов беспилотных летательных аппаратов, мониторинг ведется с помощью видеокамер на вышках сотовой связи – в круглосуточном режиме работает 50 устройств.

В рамках противопожарных мероприятий в Тверской области проложено более 2600 км минерализованных полос. В лесах размещаются информационные стенды, барьеры для недопущения въезда в массивы. В ближайшее время должна быть завершена опашка населенных пунктов. В муниципалитетах ведется расчистка пожарных водоемов, приведение в порядок ведущих к ним дорог.

Помимо сотрудников МЧС для тушения возгораний мобилизованы арендаторы, специалисты ЛПЦ «Тверьлес» – более 800 человек. Обеспечена необходимая техника: вездеходы, тралы, пожарные автоцистерны, мотопомпы, огнетушители – свыше 1300 единиц. Возможно привлечение сил и средств муниципальных образований: 537 человек и 160 единиц техники. Кроме того, создан резерв противопожарного оборудования.

Жителям Тверской области при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать о возгорании по бесплатному телефону горячей линии Министерства лесного хозяйства региона 8-800-100-90-25 или по федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). С начала года на эти линии поступило порядка 70 обращений. Также можно звонить по телефону Службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области