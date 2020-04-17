Игорь Руденя: ветераны Великой Отечественной войны должны чувствовать нашу заботу даже на расстоянии

Проведение в Тверской области мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обсуждалось на совещании, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что подготовка к юбилейной дате началась в регионе заблаговременно, но коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в планы проведения праздничных торжеств.

«Мероприятия 9 мая будут проходить в ограниченном режиме с учетом санитарной безопасности. Для нас важно,чтобы наши ветераны Великой Отечественной войны даже на расстоянии почувствовали заботу и благодарность за то, что они сделали для всех нас. Считаю, что даже в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией, мы должны достойно организовать и провести мероприятия к 75-летию Победы», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Были рассмотрены варианты проведения мероприятий в новом формате, чтобы как можно больше жителей региона смогли принять в них участие, находясь дома.

Утром 9 мая в городе воинской славы Ржеве будет дан старт акции «Флаг Победы». В 42 муниципальных образования Тверской области будет передано символическое знамя, изготовленное к 75-летию Победы.

В Верхневолжье пройдёт акция «Журавли памяти»: школьники региона на интерактивных уроках труда изготовят белых бумажных журавлей и разместят их к 9 мая в окнах своих домов.

Регион присоединится к федеральным мероприятиям, которые пройдут в онлайн-формате. В том числе, каждый желающий сможет стать участником «Бессмертного полка».

Для этого 6 маяфотографию своей семьи с транспарантом или фотографию героя войны с указанием его фамилии, имени и отчества можно направить на электронную почту polk.tver@yandex.ru. Онлайн-Бессмертный полк Тверской области будет транслироваться 9 мая в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион».

Второй вариант участия в акции «Бессмертный полк» – размещение фотографий родственников, которые воевали или трудились в тылу в годы войны, на окнах домов, третий – в социальных сетях с хэштегами #БессмертныйполкТверь, #БессмертныйполкРоссии, #moypolk.

Также Тверская область присоединится к всероссийской акции «Песня Победы» – ровно в 19.00 после минуты молчания всем гражданам страны предлагается спеть песню «День Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области