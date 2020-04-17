В Тверской области волонтеры акции #МыВместе продолжат доставку продуктовых наборов в майские праздники

Волонтеры регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе в предстоящие праздничные дни продолжат доставку продуктовых наборов нуждающимся. Об этом сообщила директор Фонда Твери Юлия Саранова.

В социальных сетях опубликовано обращение штаба #МыВместе ко всем неравнодушным гражданам.

«Друзья, мы понимаем, что впереди праздничные выходные дни, но пожилым людям, оказавшимся в изоляции, по-прежнему нужна поддержка. А нам нужны волонтеры для того, чтобы доставлять продуктовые наборы тем, кому сейчас особенно тяжело», – говорится в обращении.

Организаторы подчеркивают, что все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, транспортом и питанием. Добровольцами акции могут стать те, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого необходимо связаться через WhatsApp по номеру +79157442605 (Влада Баранова) или +79157426966 (Юлия Саранова). Также можно звонить на «горячую линию» проекта по телефону 8-800-600-31-99.

«Взамен вы получите искреннюю благодарность от пожилых людей, которым может быть очень одиноко», – говорят в штабе акции.

Действительно, многие из получателей помощи, а также их родственники благодарят волонтеров за неравнодушие. Так, жительница Твери Татьяна Лопакова написала в одной из социальных сетей: «От лица своей мамы хочу выразить огромную благодарность за внимание и заботу, проявленные в этот непростой период. Спасибо за доставленный продуктовый набор, в котором есть все, что необходимо».

«Так держать! Очень хороший и нужный проект», – пишут в адрес волонтеров многие интернет-пользователи. Десятки благодарностей поступают и на «горячую линию».

Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе ежедневно доставляют сотни продуктовых наборов жителям Тверской области. Безвозмездная помощь людям, находящимся на самоизоляции и нуждающимся в поддержке, предоставляется благодаря участию социально ответственного бизнеса и отдельных граждан в благотворительном марафоне #ЗАБОТАРЯДОМ. Цель марафона – собрать продукты или средства на их приобретение. Сформированные наборы, в состав которых входят макароны, мука и мучные изделия, соль, сахар-песок и другие продукты длительного хранения, доставляются волонтерами пожилым людям с низким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам.

«Заявок на продуктовые наборы поступает очень много, поэтому мы будем благодарны, если к участию в акции присоединятся новые партнеры – предприятия и организации области», – обращается Юлия Саранова.

В настоящее время участниками благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ стали филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ОАО «Волжский пекарь», пекарня «Три пирога», ООО «Мармеладная сказка», Тверская швейная фабрика, компании Paulig, «Билайн», «Здоров», «Интер-Кар», «Важная персона – Авто», ГК «Авто Премиум», сеть аптек «36,6 Здоровье», IT-компания Accenture, студия дизайна HOLMAX, ООО «ТУШ», ООО «ИТЕКО Россия», ООО «Авалон Лоджистикс», федеральный проект «Дари еду», федеральная сеть фитнес-клубов AGym и АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Стать участником благотворительного марафона могут и физические лица. Для этого надо зайти на сайт заботарядом.рф, нажать кнопку «Помочь» и указать в появившемся окне размер пожертвования. Оплату можно произвести с банковской карты или через сервис «Яндекс.Деньги». В настоящее время таким образом собрано более 60 тысяч рублей. На эти средства также приобретаются продукты.

Посильную помощь могут оказать посетители гипермаркета «Лента», где установлена тележка для благотворительного сбора продуктов длительного хранения.

В акции #МыВместе участвуют представители различных волонтерских объединений региона – всего более 700 добровольцев. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками для обработки рук. В этом добровольцам помогает сеть аптек «36,6 Здоровье». Эта же компания организовала доставку обедов для волонтеров, а также для персонала инфекционного госпиталя на базе Калининской ЦРКБ. Кроме того, волонтеров обеспечивает питанием и сервис доставки еды «Турбо Кухня».

Напомним, губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» отметил значимость благотворительного марафона #ЗАБОТАРЯДОМ.

«Хотел бы поблагодарить предпринимателей, которые выступили с инициативой этого проекта, федеральные и региональные предприятия. Это по-настоящему доброе дело», – сказал Игорь Руденя.