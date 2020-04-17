Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире расскажет, как Тверская область отметит День Победы и когда в регионе закончится учебный год

Где жители Тверской области смогут получить бесплатные защитные маски, когда закончится учебный год и будут ли проходить выпускные вечера, как Тверская область отметит День Победы? На все эти и другие актуальные вопросы ответит Губернатор Игорь Руденя30 апреляв 21.00 в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Вопросы для эфира с главой регионасформулированы на основе обращений граждан и тем, наиболее обсуждаемых жителями региона в социальных сетях.

Это будет уже пятый прямой эфир Губернатора по теме коронавируса. Первый эфир состоялся 3 апреля, тогда глава региона рассказал, как будут работать предприятия и организации Тверской области в период нерабочих дней, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.

В Тверской области с 17 марта действует режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Введены ограничения на въездв Удомельский городской округ, Конаково, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечныйдля граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на этих территориях.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области