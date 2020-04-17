Тверская область лидирует среди регионов ЦФО по количеству исследований на коронавирус

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по сохранению и стабильному функционированию экономики Верхневолжья на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области 29 апреля.

«По поручению Президента Владимира Путина Правительством Российской Федерации совместно с субъектами должен быть подготовлен комплексный план по восстановлению деловой активности и росту экономики. Второе поручение – развертывание дополнительного коечного фонда.Мыдолжны продолжать работу в этих направлениях с учетом текущей ситуации», – сказал Игорь Руденя, открывая заседание.

- Накануне, 28 апреля, на заседании Правительства Тверской области, был принятвторой региональный пакетмер поддержки предпринимателей, которые оказались в «зоне риска» из-за текущей эпидситуации. В него дополнительно вошло 11 мер поддержки.

- В частности, расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год. Данные льготы будут распространяться дополнительно на более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и на 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

- Первый пакет мер поддержки, разработанный по инициативе Губернатора Игоря Рудени, был принят в марте. На их реализацию из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

- 29 апреля в Тверской области в регионе подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 518 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 51 заболевший выздоровел и выписан из больницы. 466 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. 1 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

- На коронавирус в регионе обследовано более 25784 человек, за последние сутки – 1470. Тверская область входит в число регионов Центрального федерального округа, где обеспечено наибольшее количество проводимых на коронавирус тестов.

- Исследования проводят пять лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Проводится дезинфекция улично-дорожной сети, социальных учреждений.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области