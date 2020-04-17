Межведомственные патрули контролируют соблюдение мер пожарной безопасности в лесах Тверской области

В муниципалитетах Тверской области созданы группы для патрулирования лесов. Эта мера направлена на усиление контроля за соблюдением мер пожарной безопасности в лесных массивах, в том числе во время майских праздников.

Губернатор Игорь Руденя принял решение установить особый противопожарный режим в Тверской области с 1 апреля по 1 июня 2020 года. Особое внимание глава региона поручил уделить профилактически мерам, обустройству минерализованных полос, обводнению торфяников у населенных пунктов.

На всей территории Тверской области до 14 мая 2020 года действует ограничение на посещение лесов и въезды в лесные массивы транспортных средств.

В период действия ограничения запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории лесного фонда. Согласно региональному законодательству за нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 4500 рублей до 5000 рублей.

Контроль за соблюдением ограничений ведется межведомственными группами, созданными для совместного патрулирования лесных участков. В их состав входят работники лесного хозяйства, сотрудники УМВД и ГУ МЧС России по Тверской области. Патрулирование проводится в светлое время суток, в преддверии майских праздников количество рейдов увеличено.

Жителям Тверской области при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать о возгорании по бесплатному телефону горячей линии Министерства лесного хозяйства региона 8-800-100-90-25 или по федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). Также можно звонить по телефону Службы спасения 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области