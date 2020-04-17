Компания из Тверской области стала победителем конкурса Фонда содействия инновациям

Фонд содействия инновациям подвел итоги 10-й очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация». ООО «Пластик-Строймаркет» из Тверской области вошло в число победителей. Компания смогла привлечь 20 млн рублей на реализацию проекта «Расширение и модернизация производства инновационных огнезащитных составов». Всего на конкурс поступило 246 заявок из 52 субъектов Российской Федерации, 72 компании стали победителями.

По условиям программы необходимо было представить проект стоимостью не менее 40 млн рублей с завершенной стадией НИОКР, предусматривающий создание или расширение производства инновационной продукции при софинансировании Фонда.

ООО «Пластик-Строймаркет» производит инновационные огнезащитные составы, антикоррозионные материалы для защиты металлоконструкций, составы для комплексной гидроизоляции, ремонта и защиты бетона, клеи, герметики и другую продукцию.

Поддержку при подготовке заявки на конкурс и прохождении ее экспертизы компании оказал Венчурный фонд Тверской области. Инициаторы инновационных проектов могут обращаться за поддержкой в Центр «Мой бизнес» по телефону (4822) 36-11-69, 8 800-200-11-69.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени реализуется комплексный план по обеспечению устойчивого экономического развития региона в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В марте 2020 года принят первый пакет мер. На его реализацию из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей. Утверждены перечни видов экономической деятельности и системообразующих предприятий региона. Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам. Также докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

28 апреля утверждены новые направления поддержки. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Ещё одна новая мера – реструктуризация Фондом содействия предпринимательству Тверской области задолженности по действующим договорам займа с субъектами малого и среднего предпринимательства. Также до 1 июня будет разработан механизм оказания поддержки владельцам коммерческой недвижимости, предоставляющим помещения субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду.

План мероприятий дополнен общесистемными мерами, включая организацию вывода субъектов малого и среднего предпринимательства на электронные торговые платформы, стимулирование онлайн-торговли, развитие сервисов доставки и другие.

Для расширения рынков сбыта организациям Тверской области будет оказываться содействие в сертификации производимых ими средств индивидуальной защиты.

Пресс-служба Правительства Тверской области