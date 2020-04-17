Игорь Руденя принял участие в совещании Президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов

28 апреля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями субъектов РФ о противодействии распространению коронавирусной инфекции в регионах страны. В совещании принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Владимир Путин подчеркнул – в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией обеспечен запас прочности российской системы здравоохранения, создано необходимое число коек для лечения пациентов с коронавирусом.

«Регионам была поставлена задача к 28 апреля дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек. Знаю, что в целом задача решена в срок. Развёрнуто даже 116 тысяч таких коек. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. Мы обязаны действовать на опережение, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионах», – сказал Президент.

Владимир Путин сообщил о продлении в стране режима нерабочих дней до 11 мая включительно при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Также продляются дополнительные полномочия глав субъектов, которые в зависимости от ситуации могут принимать решения, направленные на противодействие распространению коронавируса.

Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения поддержки граждан, экономики субъектов.

В Тверской области выполнены нормативы Минздрава России по развёртыванию инфекционных коек. В четырех медучреждениях введено 630 коек, в том числе 441 – с кислородом: это городская больница № 6, областная клиническая больница, Калининская ЦРБ, медсанчасть г. Удомли.

Регион продолжает наращивать коечный фонд для лечения больных с COVID-19.Всего в медучреждениях региона вводится более 1300 коек.

Совместно с Минздравом и Минпромторгом России ведется работа по обеспечению медучреждений аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Правительством Тверской области организована поставка более 200 аппаратов ИВЛ, 181 аппарат законтрактован. В учреждения поставлено 25 ИВЛ.

35 предприятий Верхневолжья перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты. В регионе производятся респираторы, медицинские маски, защитные одноразовые халаты, бахилы, комбинезоны и костюмы. Ржевский завод «Электромеханика» наладил выпуск клапанов для аппаратов ИВЛ, которые ранее приобретались за рубежом.

В Тверской области ведётся формирование запаса необходимых средств индивидуальной защиты, антибактериальных и противовирусных лекарственных препаратов.

В целом на приобретение медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией заложено более 1 млрд рублей. По большинству направлений заключены контракты, идут закупки.

Выделены средства на стимулирующие выплаты, их получат более 3000 медиков Верхневолжья. Специалисты, оказывающие помощь больным с коронавирусом, обеспечены питанием и жильём в гостиницах. Организована их доставка до места работы специализированным транспортом.

В регионе усилена диагностика на коронавирус. Работают пять лабораторий. Всего на COVID-19 обследовано более 24 тысяч человек.

В дополнение к федеральным мерам реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий общим объёмом около 1,8 млрд рублей. Сформирован перечень из 220 системообразующих предприятий Тверской области, определено более 60 видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней. 28 апреля утвержден второй пакет мер поддержки бизнеса. В том числе расширен перечень предпринимателей, которые смогут воспользоваться снижением в три раза налоговой ставки и стоимости патента.

С 25 апреля возобновлена работа небольших магазинов, салонов красоты и косметических кабинетов, прачечных и химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний, нотариальных контор. Приступили к работе в ограниченном режиме МФЦ.

В Тверской области 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. В Конаково, Удомле, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный установлен особый режим.

Жителям и гостям Тверской области, особенно пожилым людям, рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте.

Пресс-служба Правительства Тверской области