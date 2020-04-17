Студентка Тверского государственного технического университета получила поддержку Фонда содействия инновациям

posted by Максим Малахов on вт, 04/28/2020 - 18:40

27 апреля Фонд содействия инновациям утвердил списки проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК - 2020». Проект  Софии Перевозчиковой, студентки кафедры «Производство строительных изделий и конструкций»  Тверского государственного технического университета вошел в число победителей.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по  приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На конкурс «Умник-2020»  София представила проект  «Разработка сухой строительной смеси на основе белого цемента и стеклянных микросфер для производства облегченных коррозионностойких декоративных элементов и их восстановления», который вошел в число победителей для дальнейшего финансирования.

 Победитель программы «Умник-2020» получит грант на два года для реализации своего проекта.

Тверской государственный технический университет — ведущий научный и методический центр в области машиностроения, строительства, автоматизации технологических процессов и химической технологии Верхневолжья. Вуз включает 7 факультетов и институт дополнительного профессионального образования.

 

 

                         Пресс-служба Правительства Тверской области