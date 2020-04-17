Студентка Тверского государственного технического университета получила поддержку Фонда содействия инновациям

27 апреля Фонд содействия инновациям утвердил списки проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК - 2020». Проект Софии Перевозчиковой, студентки кафедры «Производство строительных изделий и конструкций» Тверского государственного технического университета вошел в число победителей.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На конкурс «Умник-2020» София представила проект «Разработка сухой строительной смеси на основе белого цемента и стеклянных микросфер для производства облегченных коррозионностойких декоративных элементов и их восстановления», который вошел в число победителей для дальнейшего финансирования.

Победитель программы «Умник-2020» получит грант на два года для реализации своего проекта.

Тверской государственный технический университет — ведущий научный и методический центр в области машиностроения, строительства, автоматизации технологических процессов и химической технологии Верхневолжья. Вуз включает 7 факультетов и институт дополнительного профессионального образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области