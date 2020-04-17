В Тверской области педагоги на селе смогут получить выплаты по программе «Земский учитель»

В ближайшие три года в Тверской области 31 педагог, прибывший на работу в сельскую местность, рабочие посёлки, посёлки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек получит единовременную компенсационную выплату. Порядок её предоставленияутверждён на заседании регионального Правительства, которое 28 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Данная мера поддержки реализуется в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина по реализации программы «Земский учитель».

По мнению Игоря Рудени, обеспечение сельских школ квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий.

Размер единовременной компенсационной выплаты составит 1 млн рублей. В текущем году она будет предоставлена 11 учителям по результатам конкурсного отбора. В 2021-2022 годахвыплату смогут получитьещё 20 педагогов.

При отборе получателейучитывается наличие соответствующего образования, готовность не менее 5 лет работать в школе, включённой в реестр образовательных организаций, и другие условия.

В 2020-2022 годах на предоставление выплат Тверской области изфедерального бюджета будет направлено 26,1 млн рублей, софинансирование со стороны региона составит 4,9 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области