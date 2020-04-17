В Тверской области для получения выплаты на детей от трёх до семи лет требуется подать только заявление

На заседании областного Правительства, которое 28 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждён порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет. Дополнительная мера поддержки утверждена Указом Президента России Владимира Путина.

«Демография – это наш приоритет. В этой сфере в Тверской области первоочередная задача – поддержка семей с детьми», – считает Игорь Руденя.

Для получения выплаты требуется подать только заявление. Это можно сделать через центры соцзащиты, Eдиный портал Госуслуг, филиалы МФЦ, также заявление может быть направлено почтой. Остальные необходимые документы будут запрашиваться учреждениями соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия с другими структурами.

Решение о назначении или отказе в выплате принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления.

Если в семье воспитывается несколько детей от трёх до семи лет включительно, ежемесячная выплата будет предоставляться на каждого ребёнка.

Выплата предоставляется независимо от получения семьёй других мер социальной поддержки, связанных с рождением ребёнка или воспитанием детей, и не учитывается в составе доходов семьи.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года.

Получатели выплаты должны иметь гражданство РФ (как ребёнок, так и родитель), а также проживать на территории Тверской области.

Размер выплаты в 2020 году составит 5699,55 рубля. Она предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В Тверской области в 2020 году ежемесячную выплату получат семьи, где в общей сложности воспитывается более 14 тысяч детей.

Верхневолжью на эти цели из федерального бюджета выделяется 809,2 млн рублей, из региональной казны на обеспечение данной меры поддержки предусмотрено 168,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области