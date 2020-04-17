В Тверской области утверждён второй пакет мер поддержки предприятий в условиях временных ограничений

28 апреля на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены новые меры поддержки предпринимателей, которые оказались в «зоне риска» из-за текущей эпидситуации. Это второй пакет мер поддержки бизнеса, разработанный в регионе.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской областидополнительно добавлено 11 мер поддержки. Они сформированы на основе предложений предпринимательского сообщества, анализа федеральных мер поддержки и мер, которые действуют в других регионах страны.

Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузкапри применении упрощенной и патентной систем налогообложенияна 2020 год. Данные льготы будут распространяться дополнительно для более 1400 субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения и для 240 предпринимателей, которые используют патентную систему налогообложения. Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.

Ещё одна новая мера финансовой поддержки - реструктуризация Фондом содействия предпринимательству Тверской области задолженности по действующим договорам займа с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Также до 1 июня будет разработан механизм оказания поддержки владельцам коммерческой недвижимости,предоставляющим помещения субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду, при условии снижения арендной платы для арендаторов.

План мероприятий дополнен общесистемными мерами, включая содействие предпринимателям в обеспечении бесперебойного функционирования организаций сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, организация вывода субъектов малого и среднего предпринимательства на электронные торговые платформы, стимулирование онлайн-торговли, развитие сервисов доставки и другие. Для расширения рынков сбыта организациям Тверской области будет оказываться содействие в сертификации производимых ими средств индивидуальной защиты.

В марте 2020 года в Тверской области был утверждён первый пакет мер поддержки, разработанный по инициативе Губернатора Игоря Рудени. На их реализацию из региональной казны направят порядка 1,8 млрд рублей.

Утверждены перечни видов экономической деятельности и системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Также на 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Пресс-служба Правительства Тверской области