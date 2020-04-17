В Тверской области расширен перечень предпринимателей, кто сможет воспользоваться снижением в три раза налоговой ставки и стоимости патента

В Тверской области предлагается расширить комплекс мер, направленных на поддержку экономики в текущей ситуации. Законодательные инициативы по увеличению количества предпринимателей, на которые будет распространяться снижениев три разаналоговых ставок и стоимости патентов, рассмотрены28 апреля на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

По словам главы региона, данные меры направлены на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в тверском регионе, позволят бизнесу уверенно пройти период, вызванныйновой коронавирусной инфекции.

20 видами экономической деятельности дополнен перечень предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения, на которые будет распространяться снижение налоговой нагрузки в 3 раза:при налогообложении «доходы-расходы» – с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» – с 6% до 2%. Поддержкой смогут воспользоваться дополнительно 1446 субъектов малого и среднего бизнеса.

Это предприниматели, занимающиеся производством текстильных изделий, одежды и обуви, мыла и моющих, чистящих полирующих средств, стекла, керамики и изделий из них, мебели, электрических ламп и осветительного оборудования. Также изменения распространяются на рекламную и издательскую деятельность, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

В начале апреля была снижена налоговая нагрузка для 5310 организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность оказалась в зоне риска. Данная мера в настоящее время распространяется на 14 видов экономической деятельности. Это лесное хозяйство, обработка древесины, общественное питание, полиграфическая деятельность, деятельность музеев, предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми, проведение занятий по физкультуре и спорту, гостиничный и туристический бизнес.

Также 10 видами экономической деятельностидополнен список организаций, работающих по патентной системе налогообложения, которым в 3 раза снижена стоимость патента. Теперь льгота доступна для еще более 240 предпринимателей региона, чья экономическая деятельность оказалась в зоне риска. Это бизнес по ремонту и пошиву одежды и обуви, бытовой техники и бытовых приборов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, изготовлению и ремонту металлической галантереи и металлических изделий, а также химчистки и услуги прачечных.

Ранее стоимость патента была уменьшена для 453 предпринимателей. Это участникилесохозяйственного сектора, общепита, предприятия, предоставляющие экскурсионные услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, предприниматели, занимающиеся перевозкой пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, и другие виды деятельности.

В частности, по виду деятельности «Экскурсионные услуги» стоимость годового патента для индивидуального предпринимателя с численностью сотрудников от 11 до 15 человек снижается на 63600 рублей – с 95520 рублей до 31840 рублей.

Данные виды поддержки носят временный характер и рассчитаны на 2020 год.

Пресс-служба Правительства Тверской области