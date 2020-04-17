Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. С профессиональным праздником специалистов и ветеранов службы поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«На всех участниках медицинских бригад – врачах, фельдшерах, медсестрах, водителях – лежит колоссальная ответственность за своевременную и качественную помощь пациентам. Сегодня вы находитесь на передовой противостояния новой коронавирусной инфекции, делаете все возможное, чтобы спасти здоровье и жизнь наших граждан, работаете на пределе сил. От имени жителей Тверской области благодарю вас за профессионализм, готовность в любое время дня и ночи прийти на помощь людям, за сохранение традиций отечественной медицины», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

Работникам скорой помощи, наряду с другими врачами и медицинскими специалистами Тверской области, предусмотрены стимулирующие выплаты за особые условия труда в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Всего в Тверской области стимулирующие надбавки получат более 3 тысяч медиков региона, работающих с пациентами с коронавирусом. Объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет 119,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области