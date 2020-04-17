В Тверской области по национальному проекту введут 4,5 миллиона квадратных метров нового жилья

В Тверской области увеличиваются объемы ввода нового жилья. Всего в регионе до 2024 года включительно по национальному проекту «Жильё и городская среда» планируют ввести более 4,5 млн кв. м. Вопрос рассмотрен на заседании областного Правительства 28 апреля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Президент России Владимир Путин отметил – сейчас важно не останавливать реализацию строительных проектов, поскольку отрасль объединяет большое количество предприятий в разных секторах экономики. По инициативе главы государства для стимулирования жилищного строительства утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, принят ряд других мер по поддержке отрасли. Они будут содействовать успешной реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

В 2019 году в рамках регионального проекта в Тверской области введено 639,7 тыс. кв. метров нового жилья – в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Это многоквартирные дома общей жилой площадью 246 тыс.кв. м в Твери, Ржеве, Торжке, Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, ЗАТО Солнечный. Объёмы индивидуального строительства за этот период составили 393,6 тыс. кв. м.

В 2020 году в планах увеличение объемов ввода жилья до 724 тыс. кв. м. В том числе 364 тыс. кв. м составит общая площадь многоквартирных домов, 360 тыс. кв. м – индивидуальных.

В первом квартале текущего года введено 120,7 тыс. кв. м – 40,2 тыс. кв. м многоквартирных домов и 80,5 тыс. кв. м индивидуальных. За первые три месяца 2020 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем вводимого в эксплуатацию жилья.

Наибольшее число многоквартирных домов построено в Твери, в Заволжском, Пролетарском, Московском районах – 11. В Калининском районе и Торжке введено 5 и 2 объекта соответственно.

Сейчас в Твери ведется строительство жилищных комплексов «Иллидиум», «Мичуринский», «Брусилово» и «Норвежский квартал». В Калининском районе продолжается возведение жилого комплекса «Новый город» в д. Батино Черногубовского сельского поселения и жилого комплекса «Удача» на территории Никулинского сельского поселения. Планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию – до 2024 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области