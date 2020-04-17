Более 5100 жителей Тверской области переселят к 2025 году из аварийного жилья

Более 5100 жителей из 29 муниципальных образований Тверской области будут переселены из аварийного жилья в новые квартиры в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вопрос рассмотрен на заседании областного Правительства, которое 28 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно при строительстве новых домов сохранять общественные территории и пространства, ориентироваться в этой работе на мнение жителей», – отметил Игорь Руденя.

До 1 сентября 2025 года в Тверской области будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го. Общая площадь расселяемого жилого фонда составляет 89,7 тыс. кв. м. Программа реализуется поэтапно.

На первом этапе 2019-2020 годов должно быть расселено 522 человека. Жилищные условия улучшат жители Твери, Ржева, Торжка, Зубцовского, Конаковского, Торопецкого и Бельского районов. В новые квартиры уже переехали 227 человек.

Во второй этап (2020-2021 годы) включены Тверь, Ржев, Конаково, Нелидовский городской округ, Зубцовский, Сандовский, Старицкий районы.

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрено финансирование по этому этапу. Региону выделяется 317,6 млн рублей, со стороны области – порядка 50 млн рублей. Новое жильё получат 506 человек, которые будут переселены из 220 аварийных жилых помещений общей площадью 8,2 тыс.кв.м.

Участники третьего этапа программы (2021-2022 годы) – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа. Самыми масштабными по объемам реализации станут четвертый, пятый и шестой этапы. Они охватят более 20 муниципальных образований.

Дома, в которые переселяются жители области, будут соответствовать всем требованиям по комфорту, энергоэффективности, использованию современных конструктивных материалов, благоустройству придомовых территорий. В регионе разработаны типовые проектные решения домов, планировок квартир и благоустройства прилегающих территорий.

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд рублей из федерального бюджета и около 560 млн рублей из регионального.

В 2013-2018 годах в Тверской области было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило в полном объеме расселить жителей аварийных квартир, признанных таковым до 1 января 2012 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области