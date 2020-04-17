В Тверской области жителям региона раздадут 1 миллион многоразовых защитных масок

1 миллион бесплатных многоразовых защитных масок раздадут жителям Тверской области волонтеры Верхневолжья. Вопрос о финансировании акции обсуждался 27 апреля на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей – общественном транспорте, МФЦ, магазинах», – сказал Игорь Руденя.

На приобретение масок из резервного фонда Правительства Тверской области выделят 30 млн рублей. Поставщиками защитных изделий будут 11 предприятий региона, в том числе ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ООО «Паллада», ООО «Евротек», ООО «Аэлита» и другие. Этот крупный заказ также станет значимой мерой поддержки для предприятий Тверской области.

Ежедневно предприятия готовы обеспечивать для акции свыше 44 тыс. изделий. Маски изготавливаются в соответствии со стандартами Министерства промышленности и торговли РФ.

Кроме того, в общественных местах, на транспорте планируется размещение информационных листовок, популяризирующих ношение защитных масок, соблюдение мер профилактики.

В Тверской области продолжается закупка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников учреждений здравоохранения и населения региона. В ближайшее время в регион будет поставлено порядка 70 тыс. медицинских масок, планируется поставка свыше 5000 защитных костюмов, а также респираторов, одноразовых халатов и других СИЗ. Вопрос обсуждалась 27 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В учреждения здравоохранения Тверской области также поставлено 25 аппаратов ИВЛ, более 240 медицинских многофункциональных кроватей, дефибрилляторы, аспираторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая медицинская техника.

В целом на приобретение медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Тверской области заложено более 1 млрд рублей, в том числе 619,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 463,3 млн рублей – областного. По большинству направлений заключены контракты, идут закупки.

Пресс-служба Правительства Тверской области