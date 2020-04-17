Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 апреля 2020 г.

posted by Максим Малахов on вт, 04/28/2020 - 12:12

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.

          - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 467 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 1 человек с подтвержденным коронавирусом скончался – это мужчина 1952 года рождения, в анамнезе у которого были хронические заболевания – гипертоническая болезнь и острая почечная недостаточность, требующая гемодиализа.       

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

159

Конаковский район

122

Кимры

109

Кимрский район                   

17

Лихославльский район

13

Старицкий район        

11

Вышневолоцкий городской округ                  

11

Зубцовский район       

9

Удомельский городской округ

6

Калининский район

6

Бологовский район

5

Ржев          

5

Торжок     

5

Бежецкий район

5

Рамешковский район  

3

Весьегонский муниципальный округ         

3

Селижаровский район

2

Жарковский район

2

Спировский район

2

Торжокский район               

2

Калязинский район     

2

Максатихинский район        

2

Лесной муниципальный округ

2

Кашинский городской округ

Андреапольский муниципальный округ

1

1

Краснохолмский район

1

Осташковский городской округ

1

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 24319 человек, за последние сутки – 1255.

         В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

                         Пресс-служба Правительства Тверской области