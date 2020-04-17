Ржевский мемориал Советскому солдату увековечен на монете

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, которые посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

На монете «Ржевский мемориал Советскому солдату» расположено рельефное изображение памятника советскому солдату — центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942–1943 гг., на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих журавлей по окружности надпись «РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ».

Монета изготовлена на Санкт-Петербургском монетном дворе, ее тираж 3 тысячи штук.