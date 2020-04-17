В Тверской области названы имена лучших тренеров и спортсменов по итогам 2019 года

В Верхневолжье названы имена победителей областного конкурса «Лучший тренер и спортсмен» по итогам 2019 года. Заявки для участия в конкурсе были поданы от 285 спортсменов и 76 тренеров региона.

Развитие спорта - один из приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона.

Победители и лауреатыопределялись конкурсной комиссией, которая создана при Комитете по физической культуре и спорту Тверской области. Ключевые критерии отбора - достижения спортсменов на официальных всероссийских и международных соревнованиях за 2019 год, включение спортсменов в списки кандидатов сборных команд РФ, присвоение спортивных разрядов и званий.

В итоге лучшим тренером 2019 года стал Андрей Гасан - тренер по гребле на байдарках и каноэ тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой. Среди его воспитанников - победительПервенства мира Дарья Харченко, а также несколько победителей и призеров чемпионатов, кубков и первенств России по гребле на каноэ.

Второе место у тренера по гребле на байдарках из Вышнего Волочка Марины Лобановой, третье – у заслуженного тренера России по гребле на байдарках и каноэ Олега Пищелева из Твери.

Лучшим спортсменом 2019 года среди мужчин стал Артем Кузахметов, мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, представляющий спортивную школу олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой(г. Вышний Волочек). В арсенале спортсмена - победы на Европейских играх, Чемпионате и кубке России по гребле на байдарках.

Второе место занял АсланбекКодзаев, мастер спорта России по самбо, воспитанник тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств, третье место - АлександрСергеев, мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ, спортсмен спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (г. Тверь)

Среди женщин лучшей спортсменкой за 2019 год признана заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, серебряный призер кубка мира, победитель чемпионата России по лыжным гонкамНатальяНепряева, второе место заняла мастер спорта России по легкой атлетике АленаГордеева из Конаково, третье - заслуженный мастер спорта России по универсальному боюАнгелина Алексеенко из Зубцова.

Пресс-служба Правительства Тверской области