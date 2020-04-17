Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 апреля 2020 г.

В Тверской области продолжается закупка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для сотрудников учреждений здравоохранения и населения региона. В ближайшее время в регион будет поставлено порядка 70 тыс. медицинских масок, планируется поставка свыше 5000 защитных костюмов, а также респираторов, одноразовых халатов и других СИЗ.

Тема обсуждалась 27 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона поручил провести мониторинг аптечной сети региона на наличие медицинских масок в продаже, медицинские учреждения проверить на наличие средств индивидуальной защиты.

- В регионе идёт развёртывание коечного фонда в инфекционных госпиталях. Завершено создание коек в Калининской ЦРБ, Областной клинической больницы, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле. Большая часть из запланированных мест создана в городской больнице №6. Также койки создаются в Конаковской, Зубцовской, Нелидовской ЦРБ, городской клинической больнице №1.

- В учреждения здравоохранения Тверской области поставлено 25 аппаратов ИВЛ, более 240 медицинских многофункциональных кроватей, а также дефибрилляторы, аспираторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая техника. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ, компьютерный томограф, четыре аппарата УЗИ, бронхоскопы и другое оборудование.

- В целом на приобретение медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией заложено более 1 млрд рублей, в том числе 619,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 463,3 млн рублей – областного. По большинству направлений заключены контракты, идут закупки, оплата осуществляется по факту поставки.

- Помимо приобретения техники, лекарств, средств защиты и развертывания коек выделены финансы на стимулирующие выплаты медикам, их получат более 3000 специалистов Верхневолжья.

- Ведется мобилизация медицинского персонала инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы ТГМУ и студенты медицинских колледжей региона.

- 27 апреля в Тверской области в регионе подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 458 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков или получают необходимое лечение. 1 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

- На коронавирус в регионе обследовано более 23064 человек, за последние сутки – 241.

- Исследования проводят 5 лабораторий: Центр гигиены и эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Центр специализированных видов помощи им. В.П. Аваева, Тверская станция переливания крови, лаборатория Тверского медуниверситета, медсанчасть №141 ФМБА в Удомле.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области