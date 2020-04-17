Игорь Руденя призвал усилить меры профилактики в организациях и учреждениях Тверской области

27 апреля Губернатор Игорь Руденя в формате видеоконференцсвязи провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Игорь Руденя подчеркнул главную задачу в условиях предупреждения распространения коронавируса – в полном объеме обеспечить профилактические меры в организациях, работающих предприятиях и учреждениях региона. Проводить дезинфекцию помещений, сотрудникам – использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасное расстояние не менее 1,5 метра.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

В регионе продолжается формирование коечного фонда, ведется работа по поставке лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких и другой медицинской техники.

Выделены средства на стимулирующие выплаты медикам, их получат более 3000 специалистов Верхневолжья. Врачам и медицинским работникам, которые работают в инфекционных госпиталях, предоставляются гостиницы, организована их доставка от мест временного проживания до работы.

В целом на приобретение медтехники и другие мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Тверской области заложено более 1 млрд рублей, в том числе 619,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 463,3 млн рублей – областного.

На организационном совещании также рассмотрены обращения жителей региона по вопросам здравоохранения, в том числе лекарственного обеспечения граждан, содействия занятости, ремонта дорог и другим темам.

Пресс-служба Правительства Тверской области