В Тверской области на 79,3% улучшены результаты по лесовосстановительным мероприятиям

В Тверской области начались лесовосстановительные мероприятия. На данный момент посажено порядка 2,9 тыс. га лесных культур, что на 1,6 тыс. га больше, чем за этот же период в минувшем году. Таким образом результаты прошлого года улучшены на 79,3%.

На заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, Губернатор Игорь Руденя определил лесовосстановление в числе главных направлений в сфере лесного хозяйства.

В сложившейся эпидемиологической ситуации, лесовосстановительные мероприятия проводятся при соблюдении санитарных мер.

Лесовосстановительные мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В регионе на площади 338,8 га проведены работы по дополнению лесных культур, лесоводственный уход проведен на площади более 200 га.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы в Верхневолжье, будет составлять 225 единиц.

Пресс-служба Правительства Тверской области