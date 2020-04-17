72 займа на сумму свыше 147 млн рублей выдано предпринимателям Тверской области в рамках поддержки бизнеса

В сложившихся эпидемиологических условиях региональному бизнесу предоставлено 72 займа на сумму 147,5 млн Фондом содействия предпринимательству Тверской области. В том числе это займы, средства которых можно направить на заработную плату сотрудникам организаций, испытывающих трудности в период временных ограничений.

В связи с пандемией коронавируса на федеральном и региональном уровнях приняты пакеты мер поддержки бизнеса.

В апреле Губернатор Тверской области Игорь Руденя утвердил комплекс мер в экономике, направленных на помощь предпринимателям. На их реализацию из региональной казны выделено порядка 1,8 млрд рублей. На 612 млн рублей докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

Для поддержки бизнеса в текущих условиях предоставлено четыре займа на сумму 6,2 млн рублей, в том числе по направлению «Доверие» – три займа на сумму 1,2 млн рублей.

«Доверие» предусматривает предоставление беззалоговых займов в сумме до 500 тыс. рублей под 7,5% на срок до 1,5 лет. До 70% от суммы займа можно потратить на фонд оплаты труда.

Кроме того, проведена реструктуризация по 61 договору займа, в том числе по закону о кредитных каникулах – 8 договоров.

В настоящее время в работе у Фонда - заявки еще на сумму более 100 млн рублей.

В Тверской области в рамках поддержки экономики утверждены перечни системообразующих предприятий региона и видов экономической деятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней.

Приняты решения о снижении в 3 раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения.

Создается стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Меры поддержки сформированы на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 Центра «Мой бизнес».

Кроме того, Правительство Тверской области совместно с Центром «Мой бизнес» запустило социальный флешмоб «Покупай тверское». Вместе с тверскими средствами массовой информации и блогерами публикуется информация о тверских предпринимателях, которые в непростой эпидемиологической ситуации продолжают развивать свое дело.

Пресс-служба Правительства Тверской области