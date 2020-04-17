Около 5000 многоразовых масок ежедневно выпускают на Тверской швейной фабрике

В Верхневолжье около 5000 многоразовых масок ежедневно производит Тверская швейная фабрика, которая перепрофилировала свою деятельность в условиях текущей эпидемиологической ситуации.

Маски поставляются на предприятия Тверской области и в региональные учреждения здравоохранения.

О доступности медицинских масок для жителей муниципалитетов шла речь во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» с участием Губернатора Игоря Рудени 23 апреля.

По словам главы региона, благодаря принятым мерам сейчас большинство аптек региона включились в работу по обеспечению закупок масок. Контроль за этим направлением ведётся в ежедневном режиме.

В общей сложности в Тверской области 35 производств перепрофилировались на выпуск востребованных сейчас защитных медицинских изделий.

ПАО «Электромеханика» (г. Ржев) обеспечивает больницы региона деталями для аппаратов искусственной вентиляции легких и оборудования коек с кислородом. Еженедельно предприятие готово отгружать по 200 комплектов деталей.

Вклад компании в производство востребованной продукции был отмечен 22 апреля на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с участием Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области