В Тверской области после коронавируса выздоровели 39 человек

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции. При этом количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 15 и составило 39 человек.
- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 458 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- 1 человек с подтвержденным коронавирусом скончался – это мужчина 1952 года рождения, в анамнезе у которого были хронические заболевания – гипертоническая болезнь и острая почечная недостаточность, требующая гемодиализа.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 157
Конаковский район 121
Кимры 107
Лихославльский район 13
Кимрский район 14
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 6
Вышневолоцкий городской округ 11
Бологовский район 5
Калининский район 5
Ржев 5
Торжок 5
Бежецкий район 5
Рамешковский район 3
Весьегонский муниципальный округ 3
Селижаровский район 2
Жарковский район 2
Спировский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Осташковский городской округ 1
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Лесной муниципальный округ 2
- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.
- На коронавирус в регионе обследовано 23064 человека, за последние сутки – 241.
В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.
Пресс-служба Правительства Тверской области