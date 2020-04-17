В Тверской области после коронавируса выздоровели 39 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавирусной инфекции. При этом количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 15 и составило 39 человек.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 458 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 1 человек с подтвержденным коронавирусом скончался – это мужчина 1952 года рождения, в анамнезе у которого были хронические заболевания – гипертоническая болезнь и острая почечная недостаточность, требующая гемодиализа.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 157

Конаковский район 121

Кимры 107

Лихославльский район 13

Кимрский район 14

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 6

Вышневолоцкий городской округ 11

Бологовский район 5

Калининский район 5

Ржев 5

Торжок 5

Бежецкий район 5

Рамешковский район 3

Весьегонский муниципальный округ 3

Селижаровский район 2

Жарковский район 2

Спировский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Лесной муниципальный округ 2

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 23064 человека, за последние сутки – 241.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области