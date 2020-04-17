13 сельхозпредприятий Тверской области получат региональную поддержку на развитие племенного животноводства

В Тверской области утверждён перечень хозяйств, которым в 2020 году будет оказана поддержка из областного бюджета на развитие племенного животноводства.

Поддержка направлена на снижение финансовой нагрузки на племенные хозяйства при проведении селекционно-генетической работы.

По мнению Игоря Рудени, сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей региональной экономики, в текущей ситуации этому направлению уделяется особое внимание.

В список получателей субсидии вошли 13 хозяйств региона, которые занимаются молочным и мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством, птицеводством, звероводством, коневодством.

Это пять хозяйств, расположенные в Калининском районе, по два - в Зубцовском и Кашинском районах, по одному – в Бежецком, Пеновском, Торопецком районах.

На предоставление поддержки в региональном бюджете предусмотрено 68,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области