Введен особый режим установления степени утраты нетрудоспособности в результате несчастных случаев на производстве

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В целях предотвращения распространения COVID-2019 Правительством РФ принято постановление о введении особого режима установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавших.
Временный порядок устанавливает исключительно заочную форму освидетельствования граждан для прохождения медико-социальной экспертизы, без заявления гражданина о проведении комиссии.
Первичное и повторное освидетельствование производится без личного участия граждан.
В случае, если срок продления документа наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, он пролонгируется автоматически.
Программа реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания также разрабатывается на полгода.
Выплаты осуществляются Фондом социального страхования РФ.
Пресс-служба Правительства Тверской области