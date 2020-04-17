Введен особый режим установления степени утраты нетрудоспособности в результате несчастных случаев на производстве

В целях предотвращения распространения COVID-2019 Правительством РФ принято постановление о введении особого режима установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавших.

Временный порядок устанавливает исключительно заочную форму освидетельствования граждан для прохождения медико-социальной экспертизы, без заявления гражданина о проведении комиссии.

Первичное и повторное освидетельствование производится без личного участия граждан.

В случае, если срок продления документа наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, он пролонгируется автоматически.

Программа реабилитации пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания также разрабатывается на полгода.

Выплаты осуществляются Фондом социального страхования РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области