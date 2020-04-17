Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 апреля 2020 г.

posted by Максим Малахов on вс, 04/26/2020 - 15:18

 

 

- По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь. Он проходил лечение в областной клинической больнице, врачи предприняли все необходимые меры, чтобы спасти жизнь больного.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 464 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 439 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 139

 

Конаковский район 118

 

Кимры 100

 

Лихославльский район 13

 

Кимрский район 12

 

Старицкий район 11

 

Зубцовский район 9

 

Удомельский городской округ 6

 

Вышневолоцкий городской округ 10

 

Бологовский район 5

 

Калининский район 5

 

Ржев 5

 

Торжок 4

 

Бежецкий район 5

 

Рамешковский район 2

 

Весьегонский муниципальный округ 3

 

Селижаровский район 2

 

Жарковский район 2

 

Спировский район 2

 

Торжокский район 2

 

Калязинский район 2

 

Максатихинский район 2

 

Осташковский городской округ 1

 

Андреапольский муниципальный округ 1

 

Краснохолмский район 1

 

Лесной муниципальный округ 2

 

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 22823 человек, за последние сутки – 671.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны пройти двухнедельную самоизоляцию и позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-333-93-72.

 

                Пресс-служба Правительства Тверской области