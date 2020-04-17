Интерактивная выставка откроется к 75-летию Великой Победы

Жителей Тверской области приглашают принять участие в созданииинтерактивной выставки, посвящённой героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Игорь Руденя считает, что в Год памяти и славы необходимо сделать особый акцент на реализации проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию.

Главная цель выставки – показать военное время через судьбу разных народов Советского Союза – солдат, офицеров, тружеников тыла.

Жители Верхневолжья могут направлять текстовые, фото и видео материалы о герое своей семьина адрес электронной почты pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года.

Выставка проводится Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Москвы.

Пресс-служба Правительства Тверской области