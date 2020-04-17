IT-специалистов Тверской области приглашают на Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»

IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики Тверской области, приглашают пройти регистрацию на второй сезон Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Его проводит Автономная некоммерческая организация «Россия страна возможностей».

Основная цель – формирование и развитие команд в регионах страны, которые способны создать и внедрить прикладные цифровые проекты в органах власти субъектов РФ, отечественных компаниях и предприятиях.

Планируется провести конкурс в восьми федеральных округах, среди городов Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Минеральные воды.

Старт очных этапов запланирован в июне 2020 года. Сроки могут быть изменены в связи с применяемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Подробная информация о конкурсе – tg@leadersofdigital.ru. Справки по телефону 8(903) 500-63-04.

Свой потенциал представители Верхневолжья продемонстрировали на этапах конкурса «Лидеры России-2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, конкурс способствует выявлению, развитию и поддержке перспективных руководителей Верхневолжья обладающих высоким уровнем управленческих компетенций.

Шестеро управленцев региона вышли в полуфинал конкурса, финалистом стал исполняющий обязанности Министра промышленности и торговли Тверской области Максим Голик.

Полуфиналистом в специализации «Здравоохранение» стал травматолог-ортопед Всеволод Ершов, представляющий Тверской государственный медицинский университет. Василий Луговкин, сотрудник межобластной ветеринарной лаборатории, представлял Тверскую область в полуфинале направления «Наука».

Пресс-служба Правительства Тверской области