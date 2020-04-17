Акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переходит в формат флешмоба #СадПамятиДома

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в стране патриотическая акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, меняет свой формат на флешмоб #СадПамятиДома. Его участники сажают деревья на собственных участках – в селах, городах и пригородах, приусадебных территориях и добавляют точки на карту акции на официальном сайте садпамяти2020.рф. Принять участие во флешмобе приглашают жителей Тверской области.

В соцсети также выкладываются фотографии посадки с историей о том, кому было посвящено дерево и хештегом #СадПамятиДома. У каждого участника есть возможность получить электронный сертификат, который будет напоминать об этом событии. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте садпамяти2020.рф, указать, кому посвящено посаженное дерево и нанести своё дерево на интерактивную карту.

В Тверской области были произведены посадки саженцев деревьев в Спировском и Калининском районах. К акции «Сад памяти» также присоединились города воинской доблести Белый и Зубцов, Ржевский, Сонковский районы.

Посадки проходили с соблюдением всех мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции, участники были обеспечены средствами защиты.

Организаторы акции «Сад памяти» – движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области